साउथ की इन हॉरर फिल्मों को देख दिन में भी घर से नहीं निकलेंगे बाहर

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 24, 2025

'पिंडम' 1990 के दशक में घटित एक सच्ची घटना पर आधारित है.

Source: Bollywoodlife.com

'माया' फिल्म भी बहुत शानदार है. इसे देखकर आप डर से कांप जाएंगे.

Source: Bollywoodlife.com

'पिज्जा' 2012 की भारतीय तमिल भाषा की हॉरर फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

'भागमती' साल 2018 में आई थी. इसकी कहानी भी खतरनाक है.

Source: Bollywoodlife.com

'अरनमनाई' की कहानी भी बहुत शानदार है.

Source: Bollywoodlife.com

'चंदमुखी' फिल्म एक साइकोलॉजिकल-हॉरर फिल्म है.

Source: Bollywoodlife.com

'कंचना' फिल्म देखकर आपके अंदर खौफ आ जाएगा.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: काजोल की ‘मां’ से पहले देख लें इन हॉरर फिल्मों का आतंक, एक- एक सीन से कांप उठेगा शरीर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.