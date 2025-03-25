Zee 5 पर देखें ये शानदार सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, सीन देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

Zee 5 पर देखें ये शानदार सस्पेंस-थ्रिलर फिल्में, सीन देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे
Shreya Pandey
| Mar 25, 2025
'पोशम पा' फिल्म में आपको सस्पेंस और थ्रिलर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा.
'गुनहगार' फिल्म की कहानी आपको हर सीन के बड़ा सोचने पर मजबूर कर देगी.
'कड़क सिंह' फिल्म में पंकज त्रिपाठी का रोल जबरदस्त है. यह मूवी दिमाग को घुमा सकती है.
'साइलेंस' फिल्म में मनोज बाजपेई ने बेहतरीन एक्टिंग की है. यह शानदार सस्पेंस-थ्रिलर मूवी है.
'लॉस्ट' फिल्म की कहानी बहुत दमदार है. यामी गौतम ने इस फिल्म में शानदार प्रदर्शन किया है.
'डायल 100' को दर्शक बार बार देखने को मजबूर हो जाएंगे.
'चुप: रिवेंज और द आर्टिस्ट' फिल्म की कहानी जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर से भरी है.
