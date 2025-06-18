इन सस्पेंस थ्रिलर फिल्म को देख डर से कांप उठेगा कलेजा, खौफनाक सीन्स को देख दो दिन तक नहीं आएगी नींद

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jun 18, 2025

मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म 'गुनहगार' भी बहुत शानदार है.

'कड़क सिंह' एक हिंदी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है. यह 2023 में रिलीज हुई थी.

साउथ फिल्म पोषम-पा में बच्चों के मर्डर की कहानी दिखाई गई है.

'साइलेंस' फिल्म में एक मर्डर-मिस्ट्री की कहनी दिखाई गई है.

'लॉस्ट' फिल्म में यामी गौतम ने शानदार एक्टिंग की है. इसकी कहानी भी जबरदस्त है.

'डाइल 100' भी बहुत जबरदस्त फिल्म है. इसकी कहानी भी बहुत जबरदस्त है.

इस फिल्म में भी मर्डर मिस्ट्री दिखाई गई है.

