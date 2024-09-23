प्रेम चोपड़ा की 9 महा बकवास फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर भी हुई फ्लॉप

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

प्रेम चोपड़ा की फिल्म 'एजेंट विनोद' बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही है।

2011 की फिल्म 'पटियाला हॉउस' दर्शक बटोरने में नाकामयाब रही है।

'सलाम-ए-इश्क' भी लोगों को इम्प्रेस नहीं कर पाई है।

'पटेल की पंजाबी शादी ' भी दर्शकों को बटोरने में असफल रही है।

'रॉकेट सिंह: सेल्समैन ऑफ द इयर' भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई।

प्रेम चोपड़ा की 'मिर्च' फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई है।

1999 की फिल्म 'लाल बादशाह' को लोगों ने कुछ खास पसंद नहीं किया है।

एक्शन ड्रामा फिल्म 'वीरता' का भी यही हाल है।

इस लिस्ट में फिल्म 'आई लव न्यू ईयर' का नाम भी शामिल है।

