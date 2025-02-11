Netflix Trending: हर तरफ जलवा बिखेर रही हैं Netflix पर मौजूद ये मूवीज, आज ही करें स्ट्रीम
| Feb 11, 2025
फिल्म Mrs. Serial Killer 2020 में आई एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है.
मलयालम भाषा में बनी फिल्म Irul एक कमाल की मिस्ट्री हॉरर फिल्म है.
Khufiya
थ्रिल और एक्शन से भरपूर इस फिल्म में कमाल का सस्पेंस देखने को मिलता है.
फिल्म Monica, O My Darling में आपको क्राइम थ्रिलर के साथ ही कॉमेडी का भी तड़का मिलेगा.
Footfairy एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है.
फिल्म Guilty कैंपेन #MeToo के दौरान होने वाली एक अजीब घटना की कहानी दिखाती है.
The Buckingham Murders एक शानदार मर्डर मिस्ट्री फिल्म है.
Netflix पर मौजूद Pushpa 2: The Rule का एक्शन हर कोई पसंद कर रहा है.
साउथ की फिल्म The Teacher की कहानी में आपको कमाल का थ्रिलर देखने को मिलता है.
