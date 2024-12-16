Stree 2 और Gadar 2 को पीछे छोड़ Pushpa 2 ने बना दिया ये रिकॉर्ड
Shashikant Mishra
| Dec 16, 2024
फिल्म 'पुष्पा 2' (हिंदी) ने दूसरे वीकेंड पर 128 करोड़ रुपये की कमाई की है.
फिल्म 'स्त्री 2' ने सेकेंड वीकेंड पर 93.85 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'गदर 2' ने दूसरे वीकेंड पर 90.47 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'एनिमल' ने दूसरे वीकेंड पर 87.56 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'जवान' ने सेकेंड वीकेंड पर 82.46 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'बाहुबली 2' (हिंदी) दूसरे वीकेंड पर 80.75 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'दंगल' ने दूसरे वीकेंड पर 73.70 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' ने सेकेंड वीकेंड पर 70.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
