हिंदी में सबसे तेज 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी Pushpa 2
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 15, 2024
फिल्म 'पुष्पा 2' ने 10 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.
फिल्म 'जवान' 13 दिनों में 500 करोड़ी हो गई थी.
फिल्म 'एनिमल' 16 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई थी.
फिल्म 'स्त्री 2' को 500 करोड़ रुपये में 18 दिन का समय लगा था.
फिल्म 'पठान' ने 22 दिनों में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.
फिल्म 'गदर 2' ने 24 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.
फिल्म 'बाहुबली 2' ने 500 करोड़ रुपये कमाने में 34 दिन लगाए थे.
