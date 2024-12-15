हिंदी में सबसे तेज 500 करोड़ रुपये का कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी Pushpa 2

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Dec 15, 2024

फिल्म 'पुष्पा 2' ने 10 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'जवान' 13 दिनों में 500 करोड़ी हो गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'एनिमल' 16 दिन में 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो गई थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'स्त्री 2' को 500 करोड़ रुपये में 18 दिन का समय लगा था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'पठान' ने 22 दिनों में 500 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की थी.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'गदर 2' ने 24 दिनों में 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'बाहुबली 2' ने 500 करोड़ रुपये कमाने में 34 दिन लगाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: सब कुछ भुलाकर Salman Khan के पास वापस लौटीं Aishwarya Rai? जानिए वायरल तस्वीरों का सच

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.