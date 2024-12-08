सबसे तेज 200 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी Pushpa 2

सबसे तेज 200 करोड़ रुपये कमाने वाली भारतीय फिल्म बनी Pushpa 2
Shashikant Mishra
| Dec 08, 2024
फिल्म 'पुष्पा 2' ने तीन दिनों में 205 करोड़ रुपये कमाए हैं.
फिल्म 'जवान' ने तीन दिनों में 180.45 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'एनिमल' ने तीन दिनों में 176.58 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'पठान' ने तीन दिनों में में 161 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'टाइगर 3' ने तीन दिनों में 144.50 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'केजीएफ 2' तीन दिनों में 143.50 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'स्त्री 2' ने तीन दिनों में में 136.40 करोड़ रुपये कमाए थे.
फिल्म 'गदर 2' ने तीन दिनों में 134.88 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
फिल्म 'बाहुबली' ने तीन दिनों में 128 करोड़ रुपये की कमाई की थी.
फिल्म 'संजू' ने तीन दिनों में 120.06 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
