पुष्पा 2' समेत साउथ की इन 9 अपकमिंग फिल्मों में लगेगा एक्शन का जबरदस्त तड़का

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 15, 2024

साउथ की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों दिनों खूब कमाई कर रही हैं. वहीं फैंस इन 9 फिल्मों के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

अल्लू अर्जुन की फिल्म 'पुष्पा: द रूल' के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं. ये फिल्म दिसंबर के पहले हफ्ते में रिलीज होने वाली है.

राम चरण और कियारा अडवाणी स्टारर फिल्म 'गेम चेंजर' भी जल्द ही रिलीज होने वाली है.

ऋषभ शेट्टी स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1' भी जल्द ही रिलीज होगी. इस फिल्म का लोग काफी समय से इंतजार कर रहे हैं.

सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'कुली' भी आने वाले दिनों में थिएटर में रिलीज होने वाली है.

सुपरस्टार कमल हसन की फिल्म 'ठग लाइफ' भी जल्द ही सिनेमाघरों में देखने वाली है. इस फिल्म में जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा.

डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' में एक्टर प्रभास धमाकेदार एक्शन करते नजर आएंगे.

फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' में एक्टर यश एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे.

प्रभास स्टारर मिथ्योलॉजी फिल्म 'कनाप्पा' दिसंबर में सिनेमाघरों में आने वाली है. फैंस इस मूवी के लिए काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं.

बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म 'द राजा साहब' भी आने वाले महीनों में रिलीज होगी. इस फिल्म में कॉमेडी के साथ -साथ एक्शन और हॉरर का भी तड़का लगेगा.

