अल्लू अर्जुन की ब्लॉकबस्टर और शानदार फिल्में, इस वीकेंड पर फैमिली संग देख डालें
Shreya Pandey
| Apr 08, 2025
‘पुष्पा द राइज’ अल्लू अर्जुन की सबसे शानदार फिल्मों में से एक है. इसकी कहानी बहुत शानदार है.
‘आर्या’ अल्लू अर्जुन की शुरुआती सफल फिल्मों में से एक है, जिसमें उन्होंने एक कॉलेज छात्र की भूमिका निभाई है.
‘आर्या 2’ आर्या का सीक्वल है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने शानदार एक्टिंग की है. इस फिल्म में लव स्टोरी दिखाई गई है.
‘देसमुडुरु’ एक एक्शन फिल्म है, जिसमें अल्लू अर्जुन ने एक पत्रकार हैं, जो एक अपराधी को पकड़ने की कोशिश करता है.
‘परुगु’ में अल्लू अर्जुन अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता है. यह भी शानदार फिल्म है.
‘वेदम’ फिल्म भी बहुत शानदार है. इसकी कहानी और ट्विस्ट आपको बहुत पसंद आएंगे.
‘बद्रीनाथ’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसकी प्रेम कहानी वाली फिल्म आपको बहुत पान्ड आएगी. ‘बद्रीनाथ’ एक रोमांटिक फिल्म है. इसकी प्रेम कहानी वाली फिल्म आपको बहुत पसंद आएगी.
