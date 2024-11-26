Pushpa से Animal तक, Rashmika Mandanna की ये 9 फिल्में रही थीं बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 26, 2024

अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'पुष्पा 2' जल्द ही थिएटर में रिलीज होने वाली है. इस मूवी के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

रश्मिका मंदाना स्टारर रोमकॉम फिल्म 'किरिक पार्टी' कन्नड़ भाषा में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

पुनीत राजकुमार और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'अंजनी पुत्र' 17 करोड़ के बजट में बनाई गई थी मगर मूवी ने 43 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.

2017 में आई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'चमक' में रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग से यंग फैंस को दीवाना कर दिया था.

रश्मिका मंदाना की फिल्म 'चलो' 5 करोड़ के बजट में बनाई गई थी मगर बॉक्स ऑफिस पर 25 करोड़ कमा कर ये मूवी सुपरहिट हो गई थी.

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'गीता गोविंदम' ने बॉक्स ऑफिस पर 127 करोड़ की कमाई कर धमाल मचा दिया था.

एक्शन कॉमेडी फिल्म 'सरिलेरु नीकेवरु' में रश्मिका मंदाना एक्टर महेश बाबू के साथ नजर आई थीं. ये मूवी सुपरहिट रही थी.

सुपरहिट फिल्म 'पुष्पा: द राइस' में रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन ने कमाल कर दिया था. यह फिल्म पैन इंडिया सुपरहिट रही थी.

थलापति विजय और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'वरिसु' बॉक्स ऑफिस पर 303 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.

बॉलीवुड फिल्म 'एनिमल' में रश्मिका मंदाना ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था. इस मूवी ने 901 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.

