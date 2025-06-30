साउथ की इन जबरदस्त फिल्मों को जरूर देखें, दमदार कहानी और क्लाइमैक्स देख आ जाएगा मजा
Shreya Pandey
| Jun 30, 2025
'पुष्पा' फिल्म साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक है.
राम चरण तेजा की फिल्म 'मगधीरा' भी बहुत शानदार है.
'बाहुबली' फिल्म के 2 पार्ट्स आ चुके हैं. इसे विदेशों में भी देखा गया.
रजनीकांत की फिल्म 'जेलर' भी साउथ की शानदार फिल्मों में एक है.
यश की फिल्म KGF भी दर्शकों को बहुत पसंद आई थी.
RRR फिल्म में देशभक्ति की कहानी दिखाई गई है. इसका गाना बहुत फेमस हुआ था.
'ब्रमायुगम' फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी है. इसकी कहानी भी शानदार है.
