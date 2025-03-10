‘पुष्पा’ से ‘सन ऑफ सत्यमूर्ति’ तक, हॉलिडे में फैमिली संग देखें अल्लू अर्जुन की ये शानदार फिल्में
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 10, 2025
‘पुष्पा: द राइज’ अल्लू अर्जुन के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है. यह फिल्म एक एक्शन-ड्रामा है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘अला वैकुंठपुरमुलु’ साल 2020 में रिलीज हुई थी. यह फिल्म एक फैमिली ड्रामा है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘सन ऑफ सत्यमूर्ति’ साल 2015 में आई थी. यह फिल्म भी अल्लू अर्जुन के करियर की एक महत्वपूर्ण फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘रेस गुर्रम’ एक एक्शन-ड्रामा फिल्म है, यह फिल्म साल 2014 में पर्दे पर आई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
‘इद्दराममयिलाथो’ साल 2013 में रिलीज हुई थी. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘आर्य’ एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, इसे आप अपने फैमिली संग बैठ कर देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘पारुगु’ अल्लू अर्जुन की सबसे शानदार फिल्म है. यह एक रोमांटिक फिल्म है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: सारा तेंदुलकर नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को डेट कर रहे शुभमन गिल?
अगली वेब स्टोरी देखें.