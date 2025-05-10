2025 में इन मूवीज ने किया 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन
Shashikant Mishra
| May 10, 2025
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' सिनमाघरों में 1 मई को रिलीज हुई थी. इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.
फिल्म 'रेड 2' ने बीते 9 दिनों में 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.
आइए जानते हैं कि साल 2025 में फिल्म 'रेड 2' के अलावा किन मूवीज ने ये आंकड़ा पार किया है.
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' मार्च में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 103.45 करोड़ रुपये कमाए थे.
विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 600.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म फरवरी में आई थी.
विक्की कौशल की 'छावा' साल 2025 में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.
फरवरी में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' ने 131.44 करोड़ रुपये जोड़े थे.
