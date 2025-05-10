2025 में इन मूवीज ने किया 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | May 10, 2025

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' सिनमाघरों में 1 मई को रिलीज हुई थी. इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'रेड 2' ने बीते 9 दिनों में 100 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है.

Source: Bollywoodlife.com

आइए जानते हैं कि साल 2025 में फिल्म 'रेड 2' के अलावा किन मूवीज ने ये आंकड़ा पार किया है.

Source: Bollywoodlife.com

सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' मार्च में रिलीज हुई थी. फिल्म ने 103.45 करोड़ रुपये कमाए थे.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की फिल्म 'छावा' ने 600.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म फरवरी में आई थी.

Source: Bollywoodlife.com

विक्की कौशल की 'छावा' साल 2025 में अब तक सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी हुई है.

Source: Bollywoodlife.com

फरवरी में रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म 'स्काई फोर्स' ने 131.44 करोड़ रुपये जोड़े थे.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: हार्दिक पांड्या की रूमर्ड गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया की इन फोटोज पर टिक जाएंगी निगाहें

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.