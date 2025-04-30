2025 में आ रहे हैं इन 6 फिल्मों के सीक्वल, पूरे साल मचेगा बॉक्स ऑफिस पर तहलका

वॉर 2

2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल तैयार हो चला है. ये फिल्म अगस्त 2025 में रिलीज होगी. इसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एन. टी. र नजर आने वाले हैं.