2025 में आ रहे हैं इन 6 फिल्मों के सीक्वल, पूरे साल मचेगा बॉक्स ऑफिस पर तहलका

यह एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी शामिल हैं. फिल्म सितंबर 2025 में रिलीज होगी.Source: Bollywoodlife.com
जबरदस्त एक्शन से भरपूर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 में भी संजय दत्त है. ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.Source: Bollywoodlife.com
2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल तैयार हो चला है. ये फिल्म अगस्त 2025 में रिलीज होगी. इसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एन. टी. र नजर आने वाले हैं.Source: Bollywoodlife.com
डॉन 3 में रणवीर सिंह लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म साल 2025 के अंत तक आ जाएगी.Source: Bollywoodlife.com
इस मल्टीस्टारर फिल्म में संजय दत्त कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं.Source: Bollywoodlife.com
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.Source: Bollywoodlife.com
