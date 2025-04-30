2025 में आ रहे हैं इन 6 फिल्मों के सीक्वल, पूरे साल मचेगा बॉक्स ऑफिस पर तहलका

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Apr 30, 2025

2025 में बॉलीवुड की ये 6 बड़ी फिल्में रिलीज होने जा रही हैं.

जॉली एलएलबी 3

यह एक कॉमेडी कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. इसमें अक्षय कुमार और अरशद वारसी शामिल हैं. फिल्म सितंबर 2025 में रिलीज होगी.

Baaghi 4

जबरदस्त एक्शन से भरपूर टाइगर श्रॉफ की फिल्म बागी 4 में भी संजय दत्त है. ये फिल्म इसी साल रिलीज होने वाली है.

वॉर 2

2019 में आई फिल्म वॉर का सीक्वल तैयार हो चला है. ये फिल्म अगस्त 2025 में रिलीज होगी. इसमें ऋतिक रोशन के साथ जूनियर एन. टी. र नजर आने वाले हैं.

डॉन 3

डॉन 3 में रणवीर सिंह लीड रोल में दिखाई देंगे. फिल्म साल 2025 के अंत तक आ जाएगी.

Housefull 5

इस मल्टीस्टारर फिल्म में संजय दत्त कॉमेडी का तड़का लगाने वाले हैं.

रेड 2

अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

