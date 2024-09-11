रेड 2 समेत इन अपकमिंग फिल्मों संग धमाल मचाएंगे अजय देवगन
| Sep 11, 2024
अजय देवगन ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं।
अजय देवगन के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्मों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
एक्टर की कई फिल्म की रिलीज डेट आउट हो चुकी है और कुछ की आनी बाकी है।
आइए आज हम आपको बताते हैं कि अजय देवगन किन फिल्मों में नजर आने वाले हैं?
अजय देवगन की फिल्म 'रेड 2' 21 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय की फिल्म 'गोलमाल 5' साल 2025 में रिलीज होगी।
अजय देवगन की फिल्म 'सिंघम अगेन' 1 नवंबर 2024 को थिएटर में आएगी।
अजय की फिल्म 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल 2025 तक रिलीज हो सकता है।
इस लिस्ट में अजय देवगन की फिल्म 'सन ऑफ सरदार 2' का नाम भी शामिल है।
