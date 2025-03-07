KGF स्टारर यश की सबसे शानदार और ब्लॉकबस्टर फिल्में, स्क्रीन से नहीं हटा पाएंगे नजरें
Shreya Pandey
| Mar 07, 2025
साउथ के सुपरस्टार यश की फिल्म KGF बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी.
वीकेंड पर आप फैमिली के साथ यश की ये फिल्में देख सकते हैं. इसकी कहानी आपको बेहद पसंद आएगी.
‘केजीएफ’ यश के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म है, यह साल 2018 में रिलीज हुई थी.
केजीएफ चैप्टर 2 केजीएफ का सीक्वल है, जो एक एक्शन-ड्रामा है. यह 2022 में रिलीज हुई थी.
‘गजकेसरी’ फिल्म पुनर्जन्म को दिखाता है. यह भी बेहद शानदार फिल्म है.
‘राजधानी’ यश के करियर की पहली बड़ी हिट फिल्म थी. यह साल 2011 में रिलीज हुई थी.
मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, इसे आप फैमिली संग देख सकते हैं.
‘संथु स्ट्रेट फॉरवर्ड’ रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म है. इसमें प्यार-मोहब्बत के दर्द को दिखाया है.
