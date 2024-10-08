राजेश शर्मा ने इन 9 फिल्मों में की है जबरदस्त एक्टिंग, अपने देखा क्या?
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 08, 2024
सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' में राजेश शर्मा नजर आए थे.
2011 की फिल्म 'द डर्टी पिक्चर' में राजेश शर्मा ने जबरदस्त एक्टिंग की थी.
फिल्म 'द तश्केंत फाइल' में राजेश शर्मा ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था.
2022 की फिल्म 'वो 3 दिन' भी इस लिस्ट में शुमार है.
'मिसेस अंडरकवर' फिल्म में राजेश शर्मा ने तारीफे काबिल एक्टिंग की है.
'कॉफी विथ डी' फिल्म में राजेश शर्मा ने खूब हंसाया था.
फिल्म 'घनचक्कर' में राजेश शर्मा ने कॉमेडी रोल प्ले किया था.
2020 की फिल्म 'लक्ष्मी' में राजेश शर्मा ने काफी अच्छी एक्टिंग की थी.
इस लिस्ट में 'इंडियाज मोस्ट वांटेड फिल्म का नाम भी शामिल है.
