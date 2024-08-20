5 दिन में वर्ल्डवाइड 300 करोड़ी हुई राजकुमार-श्रद्धा की 'स्त्री 2'
| Aug 20, 2024
राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की फिल्म 'स्त्री 2' सिनेमाघरों में 15 अगस्त रिलीज हुई।
फिल्म 'स्त्री 2' बीते 5 दिनों से लोगों को जमकर एंटरटन कर रही है।
फिल्म 'स्त्री 2' की कहानी के साथ स्टार्स की एक्टिंग पसंद की जा रही है।
फिल्म सिर्फ इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 242.40 करोड़ रुपये कमा चुकी है।
फिल्म 'स्त्री 2' ना सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में लोगों का मनोरंजन कर रही है।
'स्त्री 2' ने वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर 322.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया।
'स्त्री 2' साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म 'स्त्री' का सीक्वल है।
फिल्म 'स्त्री' ने भी लोगों का भरपूर मनोरंजन किया था।
