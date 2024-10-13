रजनीकांत की 'वेट्टैयन' का धमाल, तीसरे दिन भी थिएटर फुल
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 13, 2024
साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' 10 अक्टूबर को थिएटर में रिलीज हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साउथ की ऑडियंस सुपस्टार रजनीकांत की फिल्म के लिए हमेशा एक्साइटेड रहती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेट्टैयन' ने पहले ही दिन सिनेमाघरों में धमाकेदार एंट्री कर ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' दशहरा के दूसरे दिन भी थिएटर में छाई हुई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेट्टैयन' ने तीसरे दिन ही 150 करोड़ रूपये की कमाई कर ली है.
Source:
Bollywoodlife.com
आडियंस को फिल्म की स्टोरी भी खूब पसंद आ रही है. फिल्म 'वेट्टैयन' यूएस में 2 मिलियन डॉलर तक कमा चुकी है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म में रजनीकांत के धांसू एक्शन सीन्स को फैंस बहुत एंजॉय कर रहे हैं. फिल्म की एक्ट्रेस दुशारा विजयन ने भी अच्छा काम किया है.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरस्टार रजनीकांत के साथ इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी हैं. इस वजह से फिल्म और भी खास बन जाती है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'वेट्टैयन' में सुपरस्टार रजनीकांत और शंहशाह अमिताभ बच्चन 33 साल बाद साथ में काम कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
रजनीकांत की फिल्म 'वेट्टैयन' साल की 5 वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
Source:
Bollywoodlife.com
रजनीकांत की 'वेट्टैयन' के अलावा इस साल 'द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम' , 'रयान' , 'इंडियन 2' और विजय सेतुपति की 'महाराजा' साउथ की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss 18: पहले हफ्ते सलमान के गुस्से का शिकार बनी ये कंटेस्टेंट
अगली वेब स्टोरी देखें.