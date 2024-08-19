रक्षाबंधन पर परिवार के साथ देखें भाई-बहन के प्यार से भरी ये 9 फिल्म

Aug 19, 2024

2005 की फिल्म ‘इकबाल’ में भाई बहन का प्यार दिखाया गया है।

अक्षय कुमार की फिल्म ‘रक्षाबंधन’ में भाई बहन की जिंदगी को दिखाया गया है।

2015 की फिल्म ‘दिल धड़कने दो’ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था।

फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ में भाई बहन के अटूट रिश्ता को दिखाया गया है।

शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की फिल्म 'जोश' में भाई-बहन के प्यार को दिखाया गया है।

2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘धनक’ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था।

ऐश्वर्या राय और रणदीप हु़ड्डा स्टारर फिल्म ‘सरबजीत’ भाई -बहन की सच्ची कहानी पर आधारित है।

2000 में आई फिल्म 'फिजा' का भी नाम इस लिस्ट में शुमार है।

इस लिस्ट में फिल्म 'जाने तू या जाने ना' भी शमिल है।

