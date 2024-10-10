इन 9 फिल्मों में रकुल प्रीत ने की है कमाल की एक्टिंग
Oct 10, 2024
रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे' बॉक्स ऑफिस हिट रही थी.
'इंडियन 2' में रकुल प्रीत सिंह ने अपने एक्टिंग से सबको इम्प्रेस कर दिया था.
'मरजावां' भी रकुल प्रीत सिंह की हिट फिल्मों में से एक है.
रकुल प्रीत सिंह ने फिल्म 'रनवे 34' में जबरदस्त एक्टिंग की थी.
रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'यारियां' बहुत ही मजेदार थी.
'डॉक्टर जी' फिल्म में रकुल प्रीत सिंह ने तारीफे काबिल एक्टिंग की थी.
'अय्यारी' फिल्म का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.
रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'थैंक गॉड' काफी इंटरेस्टिंग है.
इस लिस्ट में फिल्म 'अटैक' का नाम भी शामिल है.
