जापान में भी बनी थी रामायण, 32 साल बाद होगी रिलीज
Ankita Kumari
| Sep 19, 2024
क्या आप जानते हैं कि जापान में भी रामायण पर आधारित फिल्म बनी थी?
1992 में जापानी डायरेक्टर ने 'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' फिल्म को बनाया था।
इस फिल्म को जापान और भारत ने मिलकर प्रोड्यूस किया था।
'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' एक एनिमी फिल्म है।
इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम यूगो साको, कोइची सासाकी और राम मोहन है।
बता दें, फिल्म 'रामायण: द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' अभी तक भारत में रिलीज नहीं हुई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म 18 अक्टूबर को हिंदी, इंग्लिश, तमिल और तेलुगु में पूरे भारत में थिएटर में रिलीज होगी।
गीक पिक्चर्स इंडिया ने इस फिल्म का एक टीजर और पोस्टर भी रिलीज किया है।
सरकार ने इस फिल्म को उस समय रिलीज करने से मना कर दिया था क्योंकि यह एक एनिमी फिल्म थी।
