धनुष नहीं रणबीर कपूर बनने वाले थे 'राझंणा' के कुंदन
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 09, 2024
रोमांटिक फिल्म 'रांझणा' साल 2013 में रिलीज हुई थी।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रांझणा' में धनुष की एक्टिंग को लोग आज भी याद करते हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आप जानते हैं कि फिल्म में कुंदन के किरदार के लिए सबसे पहले किस एक्टर को चुना गया था?
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'रांझणा' में कुंदन के किरदार के लिए धनुष पहली पसंद नहीं थे।
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के डायरेक्टर आनंद एल. राय ने सबसे पहले रणबीर कपूर को कुंदन के रोल के लिए अप्रोच किया था।
Source:
Bollywoodlife.com
आनंद एल. राय ने एक इंटरव्यू में कहा था कि, 'रणबीर एक ऐसे एक्टर हैं जो खुद को सिंपल रखते हैं।'
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के डायरेक्टर ने बताया कि, 'रणबीर भीड़ में आसानी से घुल-मिल जाते हैं।'
Source:
Bollywoodlife.com
आनंद एल. राय को एक ऐसे एक्टर की तलाश थी जो भीड़ में आसानी से घुल-मिल सके।
Source:
Bollywoodlife.com
डायरेक्टर ने बताया कि, 'उस वक्त रणबीर कपूर की डेट्स अवेलेबल नहीं थीं इसलिए हमने धनुष को चुना'।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अंबानी के गणेश उत्सव में इन सितारों ने बिखेरा जलवा
अगली वेब स्टोरी देखें.