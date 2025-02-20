वीकेंड पर देखें साइको थ्रिलर पर आधारित ये शानदार फिल्में, स्टोरी देख पकड़ लेंगे माथा

वीकेंड पर देखें साइको थ्रिलर पर आधारित ये शानदार फिल्में, स्टोरी देख पकड़ लेंगे माथा
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 20, 2025
साल 2013 में रिलीज ‘अग्ली’ फिल्म में एक्टर की बेटी का अपहरण हो जाता है. इसके बाद की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी.
‘रत्सासन’ फिल्म की भी कहानी बेहद जबरदस्त है. फिल्म में एक साइको किलर की कहानी को दिखाया गया है.
‘पोशम पा’ फिल्म में दो बहनों की कहानी दिखाई गई है, जो बच्चों का अपहरण और हत्या करते हैं.
‘बारोट हाउस’ फिल्म में एक छोटे बच्चे की कहानी दिखाई गई है, जो अपनी बहनों को मार देता है.
‘गेम ओवर’ साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है. इसकी कहानी देख आपकी रूह कांप जाएगी.
‘साइको’ फिल्म में भी हैरान कर देने वाली कहानी दिखाई गई है. इसे आप Netflix पर देख सकते हैं.
‘कला’ फिल्म में बदले की कहानी दिखाई गई है. यह फिल्म आपको बेहद पसंद आएगी.
‘फ्रेडी’ यह फिल्म डेंटिस्ट फ्रेडी की कहानी है, जिसका ट्विस्ट आपको हैरान कर देगा.
