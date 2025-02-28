क्राइम-सस्पेंस और थ्रिलर वाली इन साउथ फिल्मों को देख दिमाग हो जाएगा खाली, इस जगह देखें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 28, 2025
Ratsasan फिल्म को आप Jio Hotstar पर देख सकते हैं.
‘बकासुरण’ की कहानी एक मर्डर के आसपास घूमती है. इस फिल्म को आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘पुरुष प्रेथम’ फिल्म में एक लावारिश लाश की कहानी दिखाई गई है. यह फिल्म सोनी लिव पर मौजूद है.
‘किन्नरसनी’ फिल्म में एक महिला और उसके बदले की कहानी दिखाई गई है. यह फिल्म साल 2022 में रिलीज हुई थी.
‘वसंथा मुल्लाई’ एक मनोवैज्ञानिक एक्शन थ्रिलर फिल्म है. इस फिल्म को आप अमेजन प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
‘धुरुवांगल पठिनारू’ में एक आदमी की कहानी दिखाई गई है. फिल्म का सस्पेंस बेहद इंट्रेस्टिंग है. इसे आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं.
‘विसरनई’ फिल्म में क्राइम और सस्पेंस के सीन को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
