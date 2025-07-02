एंटरटेनमेंट से भरपूर हैं ये साउथ फिल्में, शानदार कहानी देख रह जाएंगे हैरान

इसी साल रिलीज हुई यह फिल्म 40 साल पुराने मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके बाद कई खुलासे होते हैं.Source: Bollywoodlife.com
दोस्ती और धोखे पर बनी इस फिल्म की कहानी आपका माथा घुमा देगी.Source: Bollywoodlife.com
यह एक भयानक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक अपनी याददाश्त खो देती है. इसके बाद फिल्म में कई ट्वीस्ट आते हैं.Source: Bollywoodlife.com
यह एक कमल की थ्रिलर फिल्म है. इसका चौंकाने वाला क्लाइमेक्स देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.Source: Bollywoodlife.com
यह एक जोड़े की कहानी है जिनकी लाइफ दो क्रिमिनल बर्बाद कर देते हैं.Source: Bollywoodlife.com
हाल ही में रिलीज हुई यह एक ब्लैक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसका क्लाइमेक्स देखकर आप डर जाएंगे.Source: Bollywoodlife.com
साल 2024 में आई यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है. इस फिल्म का थ्रिल और एक्शन देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.Source: Bollywoodlife.com
