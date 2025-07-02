एंटरटेनमेंट से भरपूर हैं ये साउथ फिल्में, शानदार कहानी देख रह जाएंगे हैरान

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jul 02, 2025

Rekhachithram

इसी साल रिलीज हुई यह फिल्म 40 साल पुराने मर्डर केस के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसके बाद कई खुलासे होते हैं.

Turbo

दोस्ती और धोखे पर बनी इस फिल्म की कहानी आपका माथा घुमा देगी.

Bougainvillea

यह एक भयानक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एक अपनी याददाश्त खो देती है. इसके बाद फिल्म में कई ट्वीस्ट आते हैं.

Thalavan

यह एक कमल की थ्रिलर फिल्म है. इसका चौंकाने वाला क्लाइमेक्स देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे.

Pani

यह एक जोड़े की कहानी है जिनकी लाइफ दो क्रिमिनल बर्बाद कर देते हैं.

Pravinkoodu Shappu

हाल ही में रिलीज हुई यह एक ब्लैक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है, जिसका क्लाइमेक्स देखकर आप डर जाएंगे.

Marco

साल 2024 में आई यह एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है. इस फिल्म का थ्रिल और एक्शन देखकर आपकी रूह कांप उठेगी.

