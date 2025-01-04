इस Award Winning फिल्म के लिए मेकर्स का 1 रुपए भी नहीं हुआ था खर्च, फिर भी Box office पर की ताबड़तोड़ कमाई
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 04, 2025
साउथ की इस सस्पेंस मूवी ने लोगों के होश उड़ा दिए थे. यह अब तक की बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म मानी जाती है.
लेकिन साउथ की इस एक फिल्म के लिए मेकर्स को अपनी जेब से 1 रुपए भी खर्च नहीं करना पड़ा था.
कन्नड़ भाषा की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 3 करोड़ रुपए तक कलेक्शन किया था.
हम अपनी इस रिपोर्ट में साउथ की सुपरहिट फिल्म 'लूसिया' की बात कर रहे हैं.
फिल्म 'लूसिया' में मेकर्स को अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं करना पड़ा था. इस फिल्म को लोगों ने क्राउडफंड किया था.
इस फिल्म में लगभग 50 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, जो कि लोगों द्वारा दिया गया था.
फिल्म 'लूसिया' में जबरदस्त सस्पेंस को देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा.
फिल्म 'लूसिया' में एक्टर ऋषभ शेट्टी, सतीश निनासम और श्रुति हरिहरन ने अहम किरदार निभाया था.
इस फिल्म का प्रीमियर लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में साल 2013 में हुआ था.
'लूसिया' ने लंदन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑडियंस चॉइस का अवॉर्ड जीता था.
फिल्म 'लूसिया' का तमिल में 'ओरुवन' के नाम से रीमेक बनाया गया है.
