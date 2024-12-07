Shahid Kapoor ने इन 7 फिल्मों को ठुकराकर मारी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 07, 2024

बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की इमेज अब तक फैंस के बीच चॉकलेट बॉय के रूप में बरकरार है.

शाहिद कपूर ने करियर में लंबा ब्रेक लेने के बाद फिल्म 'कबीर सिंह' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.

शाहिद कपूर ने वेब सीरीज 'फर्जी' में अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था.

मगर क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर ने इन 7 बड़ी फिल्मों को करने से इनकार कर, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी.

सुपरहिट फिल्म 'रॉकस्टार' के लिए इम्तियाज अली की पहली पसंद शाहिद कपूर थे मगर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था.

आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रंग दे बसंती' को भी शाहिद कपूर ने रिजेक्ट कर दिया था.

फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' पहले शाहिद कपूर को ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था.

अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'रांझणा' के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद शाहिद कपूर थे.

इमरान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' को शाहिद कपूर ने करने से इनकार कर दिया था.

वहीं अक्षय कुमार की फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' से भी शाहिद कपूर ने हाथ छुड़ा लिया था.

ऋतिक रोशन की 'बैंग बैंग' को मना करके, शाहिद कपूर ने फिल्म हैदर को चुना था

