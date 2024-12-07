Shahid Kapoor ने इन 7 फिल्मों को ठुकराकर मारी खुद के पैर पर कुल्हाड़ी
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 07, 2024
बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर की इमेज अब तक फैंस के बीच चॉकलेट बॉय के रूप में बरकरार है.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर ने करियर में लंबा ब्रेक लेने के बाद फिल्म 'कबीर सिंह' से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
शाहिद कपूर ने वेब सीरीज 'फर्जी' में अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस का दिल जीत लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
मगर क्या आप जानते हैं शाहिद कपूर ने इन 7 बड़ी फिल्मों को करने से इनकार कर, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी.
Source:
Bollywoodlife.com
सुपरहिट फिल्म 'रॉकस्टार' के लिए इम्तियाज अली की पहली पसंद शाहिद कपूर थे मगर उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'रंग दे बसंती' को भी शाहिद कपूर ने रिजेक्ट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'शुद्ध देसी रोमांस' पहले शाहिद कपूर को ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
अवॉर्ड विनिंग फिल्म 'रांझणा' के लिए डायरेक्टर की पहली पसंद शाहिद कपूर थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इमरान खान और करीना कपूर स्टारर फिल्म 'गोरी तेरे प्यार में' को शाहिद कपूर ने करने से इनकार कर दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अक्षय कुमार की फिल्म 'वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई' से भी शाहिद कपूर ने हाथ छुड़ा लिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
ऋतिक रोशन की 'बैंग बैंग' को मना करके, शाहिद कपूर ने फिल्म हैदर को चुना था
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Pakistan की इस हसीना की खूबसूरती की फिर से हुई चर्चा, फैंस ने उम्र को बताया महज एक नंबर
अगली वेब स्टोरी देखें.