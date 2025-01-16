'ओमकारा' समेत इन 8 फिल्मों में सैफ अली खान ने दी थी धाकड़ परफॉर्मेंस, बने थे फैंस के फेवरेट
| Jan 16, 2025
सैफ अली खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं.
फिल्म 'ओमकारा' में सैफ अली खान की दमदार परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था.
सैफ अली खान फिल्म 'कुर्बान' में करीना कपूर के साथ नजर आए थे. इस फिल्म में वो ग्रे रोल प्ले करते हुए दिखे थे.
फिल्म 'रेस' में उनकी दमदार एक्टिंग को लोग आज भी याद किया करते हैं.
फिल्म 'ऐजेंट विनोद' में सैफ अली खान जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए थे.
सैफ अली खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'फैंटम' को लोग आज भी एंजॉय करते हैं.
'टशन' में सैफ अली खान के किरदार को खूब पसंद किया गया था.
फिल्म 'रंगून' में सैफ अली खान एक्ट्रेस कंगना रनौत और शाहिद कपूर के साथ दिखाई दिए थे.
हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'तान्हा जी' में सैफ अली खान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.
