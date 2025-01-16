'ओमकारा' समेत इन 8 फिल्मों में सैफ अली खान ने दी थी धाकड़ परफॉर्मेंस, बने थे फैंस के फेवरेट

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Jan 16, 2025

सैफ अली खान ने अपने करियर में कई हिट फिल्में दी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'ओमकारा' में सैफ अली खान की दमदार परफॉर्मेंस को खूब पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान फिल्म 'कुर्बान' में करीना कपूर के साथ नजर आए थे. इस फिल्म में वो ग्रे रोल प्ले करते हुए दिखे थे.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'रेस' में उनकी दमदार एक्टिंग को लोग आज भी याद किया करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'ऐजेंट विनोद' में सैफ अली खान जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आए थे.

Source: Bollywoodlife.com

सैफ अली खान और कैटरीना कैफ स्टारर फिल्म 'फैंटम' को लोग आज भी एंजॉय करते हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'टशन' में सैफ अली खान के किरदार को खूब पसंद किया गया था.

Source: Bollywoodlife.com

फिल्म 'रंगून' में सैफ अली खान एक्ट्रेस कंगना रनौत और शाहिद कपूर के साथ दिखाई दिए थे.

Source: Bollywoodlife.com

हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म 'तान्हा जी' में सैफ अली खान ने धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: आमिर खान के लिए अजय देवगन ने दांव पर लगाई थी अपनी जान, इस जानवर से की थी लड़ाई

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.