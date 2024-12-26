Salman Khan की Tere Naam समेत इन 10 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया था गर्दा, दी थी दमदार परफॉर्मेंस

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2024

सलमान खान ने फिल्म 'तेरे नाम' में अपनी दमदार एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया था.

फिल्म 'हम दिल चुके सनम' में सलमान खान और ऐश्वर्या राय की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.

सलमान खान की आइकॉनिक फिल्म 'मुझसे शादी करोगी' को लोग अब तक एंजॉय करते हैं.

सलमान खान की फिल्म 'टाइगर' ने बॉक्स ऑफिस पर तगड़ा कलेक्शन किया था.

'बजरंगी भाईजान' में सलमान खान की परफॉमेंस ने ऑडियंस को चौंका दिया था.

फिल्म 'दबंग' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी. इसमें उनके साथ सोनाक्षी सिन्हा नजर आई थीं.

'सुल्तान' में सलमान खान के पहलवान कैरेक्टर को खूब पसंद किया गया था.

सलमान खान स्टारर 'बॉडीगार्ड' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी.

फिल्म 'वीर' में सलमान खान और एक्ट्रेस जरीन खान की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था.

2004 में आई फिल्म 'गर्व' में सलमान खान ने कमाल की एक्टिंग की थी.

