30 साल पुरानी फिल्म ने ढाई साल तक थिएटर पर जमाया कब्जा
| Aug 17, 2024
1994 में सूरज बड़जात्या एक ऐसी फिल्म लेकर आए थे जो थिएटर में 125 हफ्तों तक लगी रही थी।
यह ब्लॉकबस्टर फिल्म कोई और नहीं बल्कि ‘हम आपके हैं कौन’ है।
इस फिल्म के लीड रोल में माधुरी दीक्षित और सलमान खान नजर आए थे।
फिल्म ‘हम आपके हैं कौन’ 90's की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई थी।
मुंबई के एक थिएटर में इस फिल्म को 125 हफ्ते तक नहीं हटाया गया था।
40 हफ्तों से ज्यादा समय तक इस फिल्म के लिए टिकट मिलना मुश्किल हो गया था।
6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 111 करोड़ रुपए की धुआंधार कमाई की थी।
कहानी के साथ-साथ दर्शकों को इस फिल्म के गाने भी खूब पसंद आए थे।
फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया था।
