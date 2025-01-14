Salman Khan ने इन 5 फिल्मों को किया था रिजेक्ट, बॉक्स ऑफिस पर रही थीं ब्लॉकबस्टर
Bollywood Staff
| Jan 14, 2025
सलमान खान ने अपनी दमदार एक्टिंग और एक्शन परफॉर्मेंस से दुनियाभर में खूब नाम कमाया है.
सलमान खान की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा कलेक्शन करती है.
लेकिन सलमान खान ने इन 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों को रिजेक्ट कर दिया था.
इन 5 आइकॉनिक फिल्मों ने लोगों को खूब एंटरटेन किया था.
सलमान खान ने फिल्म 'बाजीगर' को करने से मना कर दिया था.
फिल्म 'बाजीगर' शाहरुख खान के करियर की सबसे बड़ी हिट रही थी.
सलमान खान ने शाहरुख खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दिल वाले दुल्हनियां ले जाएंगे' को करने से इनकार कर दिया था.
सलमान खान ने आइकॉनिक फिल्म 'चक दे इंडिया' को अपनी एक्शन हीरो की छवि के चलते रिजेक्ट कर दिया था.
आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'गजनी' पहले सलमान खान को ऑफर की गई थी. लेकिन उन्होंने इसे करने से मना कर दिया था.
शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो ना हो' में सलमान खान को रोहित का रोल ऑफर किया था.
