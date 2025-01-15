इस साल बॉक्स ऑफिस पर उठेगा तूफान, रिलीज होंगी ये 6 एक्शन फिल्में
Jan 15, 2025
इस साल बॉलीवुड में कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं.
ऋतिक रोशन की एक्शन फिल्म 'वॉर' का दूसरा पार्ट रिलीज होने वाला है.
फिल्म 'वॉर 2' में ऋतिक रोशन के साथ साउथ स्टार जूनियर एनटीआर नजर आएंगे.
सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' इस साल ईद पर रिलीज होगी.
टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म 'भागी 4' सितंबर में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में संजय दत्त भी दिखाई देंगे.
फिल्म 'लाहौर 1947' में सनी देओल जबरदस्त एक्शन सीन करते हुए नजर आएंगे.
वहीं इस साल अप्रैल महीने में सनी देओल की फिल्म 'जाट' भी सिनेमाघरों में धमाका करने वाली है.
शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ इस साल फिल्म 'किंग' में दिखेंगे.
