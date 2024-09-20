सलमान खान का इन 2 बड़ी फिल्मों में होगा कैमियो
बॉलीवुड स्टार सलमान खान आखिरी बार फिल्म 'टाइगर 3' में नजर आए थे।
अब फैंस को सलमान खान की नई फिल्मों का इंतजार है।
साल 2024 में सलमान खान दो बड़ी फिल्मों में कैमियो करते नजर आने वाले हैं।
रोहित शेट्टी की फिल्म 'सिंघम अगेन' दिवाली पर रिलीज होने जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान इस फिल्म में कैमियो रोल में नजर आ सकते हैं।
फिल्म 'सिंघम अगेन' में सलमान खान चुलबुल पांडेय की भूमिका निभाएंगे।
वहीं, क्रिसमस पर वरुण धवन की फिल्म 'बेबी जॉन' रिलीज होगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान खान इस फिल्म में भी कैमियो करते दिखाई देंगे।
बता दें, सलमान खान की फिल्म 'सिकंदर' 2025 की ईद में रिलीज होगी।
