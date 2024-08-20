बॉक्स ऑफिस पर फिर धूम मचाएंगी सलमान की ये फिल्में
BollywoodLife
| Aug 20, 2024
सलमान खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को कई फिल्में दी हैं।
सलमान खान ने फिल्म 'मैंने प्यार किया' से एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी।
1980 की फिल्म 'मैंने प्यार किया' में सलमान खान लीड रोल में नजर आए थे।
वहीं, एक्ट्रेस भाग्यश्री इस फिल्म में सलमान खान की हिरोइन बनी थीं।
मेकर्स अब सलमान की फिल्म 'मैंने प्यार किया' को दोबारा सिनेमाघरों में लाने जा रहे हैं।
फिल्म 'मैंने प्यार किया' को आप थिएटर में 23 अगस्त 2024 को देख सकते हैं।
मेकर्स ने पोस्ट में लिखा है कि 'यह उनकी प्यार भरी दोस्ती को फिर से जीने का समय है'।
फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री की केमिस्ट्री लोगों को काफी पसंद आई थी।
फिल्म 'मैंने प्यार किया' को आप पीवीआर और सिनेपोलिस में देख सकते हैं।
