Samantha Ruth Prabhu और Naga chaityana ने इन 5 फिल्मों में अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से जीता था फैंस का दिल
| Dec 02, 2024
सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने साउथ की इन 5 फिल्मों में अपनी रोमांटिक केमिस्ट्री से फैंस का दिल जीत लिया था.
साल 2010 में आई फिल्म 'ये माया चेसावे' बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी.
फिल्म 'ये माया चेसावे' में सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य की सिजलिंग केमिस्ट्री को देखकर फैंस क्रेजी हो गए थे.
रोमांटिक ड्रामा फिल्म 'माजिली' नागा चैतन्य के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म थी.
फिल्म 'माजिली' में नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु को साथ में खूब पसंद किया गया था.
साल 2014 में आई एक्शन फिल्म 'ऑटोनगर सूर्या' को लोगों ने खूब पसंद किया था.
फिल्म 'ऑटोनगर' सूर्या में नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु की रोमांटिक केमिस्ट्री ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.
रोमांटिक कॉमेडी फिल्म 'मनम' ब्लॉकबस्टर रही थी. इस फिल्म को फिल्मफेयर अवॉर्ड भी मिला था.
फिल्म 'मनम' में अक्किनेनी फैमिली की तीन जनरेशन ए नागेश्वर राव, नागार्जुन, नागा चैतन्य को एक साथ दिखाया गया था.
मेलोड्रामा फिल्म 'महानती' पहली फीमेल लीड मूवी थी. जिसने साउथ इंडस्ट्री में 83 करोड़ रुपए तक की कमाई की थी.
इस फिल्म में सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य ने भी साथ में काम किया था.
