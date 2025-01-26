थिएटर में एक बार फिर से रिलीज हो रही है संजय लीला भंसाली की ‘पद्मावत’, अभी नोट कर लें तारीख

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 26, 2025

रानी पद्मावती की कहानी जब पहली बार साल 2018 में पर्दे पर आई तो लोगों ने इसे खूब पसंद किया.

संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘पद्मावत’ एक बार फिर से सिनेमा घरों में लगने जा रही है. एक बार फिर आप इस फिल्म को सिनेमा घर में देख सकेंगे.

दरअसल, वॉयकॉम 18 स्टूडियो और भंसाली प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट साझा किया है.

वॉयकॉम 18 स्टूडियो और भंसाली प्रोडक्शन के इस पोस्ट में ‘पद्मावत’ फिल्म के रिलीज होने की बात बताई गई है.

इस फिल्म में दीपिका पादुकोण और शाहिद कपूर ने लिड रोल निभाया है. वहीं रणवीर सिंह इस फिल्म में खिलजी का किरदार निभाया है.

पद्मावत फिल्म 6 फरवरी 2025 को फिर से बड़े पर्दे पर रिलीज होने जा रही है.

पद्मावत फिल्म के री-रिलीज होने से फैंस भी बहुत खुश और उत्साहित हैं. लोगों को इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.

