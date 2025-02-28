शोले फिल्म के ‘ठाकुर’! एक्टर संजीव कुमार की लाजवाब फिल्में
| Feb 28, 2025
अपनी शानदार एक्टिंग और फिल्मों के लिए संजीव कुमार हमेशा अमर रहेंगे.
आज हम आपको इस एवरग्रीन बॉलीवुड स्टार की 7 फिल्मों के बारे में बता रहे हैं.
संजीव कुमार की फिल्म Swayamvar को आप YouTube या Prime Video पर देख सकते हैं.
Paras फिल्म पूरी तरफ फ्री YouTube पर मौजूद है.
फिल्म Swarg Narak एक फैमिली ड्रामा है जिसे आप Amazon Prime Video पर देख सकते हैं.
फिल्म Anhonee आपको Amazon Prime Video पर मिलेगी.
Seeta Aur Geeta संजीव कुमार की कमाल की फिल्म है. इसे आप YouTube पर फ्री में भी देख सकते हैं.
संजीव कुमार की फिल्म Jaani Dushman आपको YouTube पर मिल जाएगी.
ब्लॉकबस्टर फिल्म Sholay में संजीव कुमार ने ठाकुर का रोल निभाया था.
