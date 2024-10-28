मेकर्स ने क्यों किया था 'संजू' के लिए Ranbir Kapoor को सेलेक्ट, वजह जानकर लगेगा झटका
Ankita Kumari
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 28, 2024
संजय दत्त की बायोपिक फिल्म 'संजू' ने दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई है.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म के डायरेक्टर ने 'संजू' में संजय दत्त के रोल के लिए रणबीर कपूर को चुना था.
Source:
Bollywoodlife.com
क्या आप जानते हैं कि फिल्म के डायरेक्टर ने संजय दत्त की बायोपिक में संजू के रोल के लिए रणबीर को क्यों चुना था?
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म 'संजू' के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने खुद इस बात का जवाब एक इंटरव्यू में दिया था.
Source:
Bollywoodlife.com
हिरानी ने बताया था, 'रणबीर की पर्सनैलिटी ऐसी है कि वो 21 के संजय दत्त से लेकर 50 के संजय दत्त तक के सभी रोल में फिट हो सकते थे.'
Source:
Bollywoodlife.com
राजकुमार हिरानी ने कहा था कि उन्हें अपने फिल्म में एक ऐसे टैलेंटेड एक्टर की जरूरत थी जो सभी किरदारों में बारीकी से फिट हो जाए.
Source:
Bollywoodlife.com
हिरानी ने बोला था, 'रणबीर को संजय के किरदार में ढलने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी थी.'
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें, संजय दत्त के करैक्टर में ढलने के लिए रणबीर उनकी क्लिप्स को बार-बार देखते रहते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: पूर्व प्रधानमंत्री की पोती ने 23 की उम्र में रचाई थी शादी, फिर तलाकशुदा BF संग लिए सात फेरे
अगली वेब स्टोरी देखें.