बॉलीवुड की इन फिल्मों ने पाकिस्तानी बॉक्स ऑफिस पर की थी बंपर कमाई

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Feb 18, 2025

बॉलीवुड की फिल्म ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में अच्छी कमाई करती हैं.

हम आपको उन फिल्मों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पकिस्तान में अच्छा कलेक्शन किया है.

रणबीर कपूर की फिल्म 'संजू' ने पाकिस्तान में 37.60 करोड़ रुपये कमाए थे.

सलमान खान की फिल्म 'सुल्तान' ने पाकिस्तान में करीब 33 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

आमिर खान की फिल्म 'धूम 3' ने पाकिस्तान में करीब 25 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.

सलमान खान की फिल्म 'बजरंगी भाईजान' ने पाकिस्तान में 23 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

आमिर खान की फिल्म 'पीके' ने पाकिस्तान में करीब 22 करोड़ रुपये कमाए थे.

शाहरुख खान की फिल्म 'दिलवाले' ने पाकिस्तान में करीब 20 करोड़ रुपये की कमाई की थी.

