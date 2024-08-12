सारा अली खान ने बॉलीवुड को दीं 9 शानदार फिल्में, क्या आपने देखीं?
| Aug 12, 2024
सारा अली खान की फिल्म 'केदारनाथ' हिट साबित हुई थी।
सारा की फिल्म 'अतरंगी रे' ने दर्शकों को खुश किया था।
सारा की फिल्म 'ऐ वतन, मेरे वतन' ने फैंस का दिल जीता था।
'गैसलाइट' फिल्म भी इस लिस्ट में शामिल है।
'सिंबा' फिल्म में सारा अली खान ने जबरदस्त एक्टिंग की थी।
फिल्म 'कुली नम्बर 1' में सारा ने अपने रोल से फैंस का दिल जीता था।
'मर्डर मुबारक' में भी सारा ने काफी अच्छी एक्टिंग की है।
'जरा हटके जरा बचके' फिल्म में सारा की एक्टिंग शानदार थी।
इस लिस्ट में 'लव आज कल' का भी नाम शुमार है।
