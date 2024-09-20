'सेक्टर 36' में ही नहीं, विक्रांत मैसी ने इन 6 फिल्मों में एक्टिंग से उड़ा दिया गर्दा
Shashikant Mishra
| Sep 20, 2024
विक्रांत मैसी की फिल्म 'सेक्टर 36' नेटफ्लिक्स पर 13 सितंबर को रिलीज हुई है।
फिल्म 'सेक्टर 36' में विक्रांत मैसी की एक्टिंग की काफी तारीफ हो रही है।
विक्रांत मैसी ने 'सेक्टर 36' के अलावा इन फिल्मों में एक्टिंग से जान फूंक दी थी।
विक्रांत मैसी की फिल्म 'फोरेंसिक' नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है।
विक्रांत मैसी की फिल्म '12वीं फेल' हॉटस्टार पर आते ही छा गई थी।
विक्रांत मैसी की फिल्म 'हसीन दिलरुबा' नेटफ्लिक्स पर एंटरटेन करने के लिए है।
विक्रांत मैसी की फिल्म 'लव हॉस्टल' जी5 पर देखी जा सकती है।
विक्रांत मैसी की फिल्म 'छपाक' को हॉटस्टार पर एंजॉय कर सकते हैं।
विक्रांत मैसी की फिल्म 'गैसलाइट' हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं।
