क्राइम की दुनिया की असली कहानी हैं ये 7 फिल्में, अभी करें स्ट्रीम

यह एक दिल्ली में हुए एक रियल लाइफ घटना पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म में विक्रांत मैसी ने बड़ा ही भयानक किरदार निभाया है.Source: Bollywoodlife.com
मुंबई में हुईं लगातार मर्डर पर बनी ये फिल्म देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.Source: Bollywoodlife.com
क्राइम और इन्वेस्टीगेशन पर बेस्ड यह भी फिल्म में दिल्ली में हुए एक लड़की के मर्डर की कहानी है.Source: Bollywoodlife.com
नोएडा में हुए हत्याकांड पर बनी यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है.Source: Bollywoodlife.com
फिल्म एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई जाती है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बनी है. इसमें आयुष्मान खुराना ने शानदार किरदार निभाया है.Source: Bollywoodlife.com
यह फिल्म कश्मीरी पंडितों संग हुए अन्याय को दिखाती है.Source: Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!