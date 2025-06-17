क्राइम की दुनिया की असली कहानी हैं ये 7 फिल्में, अभी करें स्ट्रीम

Mishra Rajivranjan Source: Bollywoodlife.com | Jun 17, 2025

Sector 36

यह एक दिल्ली में हुए एक रियल लाइफ घटना पर आधारित फिल्म है. इस फिल्म में विक्रांत मैसी ने बड़ा ही भयानक किरदार निभाया है.

The Stoneman Murders

मुंबई में हुईं लगातार मर्डर पर बनी ये फिल्म देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा.

No One Killed Jessica

क्राइम और इन्वेस्टीगेशन पर बेस्ड यह भी फिल्म में दिल्ली में हुए एक लड़की के मर्डर की कहानी है.

Talvar

नोएडा में हुए हत्याकांड पर बनी यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है.

Raman Raghav 2.0

फिल्म एक सीरियल किलर की कहानी दिखाई जाती है.

Article 15

यह फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर बनी है. इसमें आयुष्मान खुराना ने शानदार किरदार निभाया है.

The Kashmir Files

यह फिल्म कश्मीरी पंडितों संग हुए अन्याय को दिखाती है.

