Shah Rukh Khan, Alia Bhatt समेत इन स्टार्स ने फिल्म में किया था Grey रोल, देखकर फैंस को लगा था झटका
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 10, 2025
बॉलीवुड के इन स्टार्स ने अपनी फिल्मों में ग्रे रोल प्ले किए हैं. जिसको देखकर फैंस शॉक्ड रह गए थे.
वरुण धवन ने फिल्म 'बदलापुर' में खतरनाक एक्टिंग की थी. उन्होंने मूवी में राघव पुरोहित का रोल प्ले किया था.
फिल्म 'फिर आई हसीन दिलरुबा' में सनी कौशल ने एक मर्डरर का रोल प्ले किया था.
शाहिद कपूर ने फिल्म 'हैदर' में जबरदस्त परफॉर्मेंस देकर फैंस को चौंका दिया था.
फिल्म '7 खून माफ' में प्रियंका चोपड़ा ने एक डार्क किरदार को निभाया था. जो अपने 7 पतियों को मार देती है.
फिल्म 'एतराज' में भी प्रियंका चोपड़ा को खलनायक की भूमिका में खूब पसंद किया गया था.
शाहरुख खान ने फिल्म 'डर' और 'बाजीगर' में ग्रे रोल प्ले किया था. फैंस उनका यह रूप देखकर शॉक्ड रह गए थे.
आलिया भट्ट ने फिल्म 'डार्लिंग' में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी थी.
फिल्म 'महाराज' में जयदीप अहलावत ने खलनायक की भूमिका निभाते समय सबके होश उड़ा दिए थे.
