वेलेंटाइन वीक में पार्टनर संग जरूर देखें शाहरुख खान की ये फिल्में, जीवन साथी के साथ मजबूत होगा रिश्ता

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Feb 12, 2025

शाहरुख खान और एश्वर्या राय की फिल्म ‘मोहब्बतें’ प्यार-रोमांस को दिखाती हैं.

‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ शाहरुख खान और काजोल की बेस्ट फिल्मों में एक है.

वेलेंटाइन डे पर आप अपने पाटर्नर के साथ ‘वीर जारा’ भी देख सकते हैं. इस फिल्म में शाहरुख के साथ प्रीति जिंटा भी नजर आती हैं.

‘दिल तो पागल है’ फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर लिड रोल निभाया है.

‘कुछ कुछ होता है’ प्यार और दोस्ती के मतलब को समझाती है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.

अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की फिल्म ‘जब हैरी मेट सेजल’ भी एक रोमांटिक मूवी है.

‘देवदास’ फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में माधुरी दीक्षित भी हैं.

‘चेन्नई एक्सप्रेस’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. वेलेंटाइन वीक में आप इसे देख सकते हैं.

