वेलेंटाइन वीक में पार्टनर संग जरूर देखें शाहरुख खान की ये फिल्में, जीवन साथी के साथ मजबूत होगा रिश्ता
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 12, 2025
शाहरुख खान और एश्वर्या राय की फिल्म ‘मोहब्बतें’ प्यार-रोमांस को दिखाती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ शाहरुख खान और काजोल की बेस्ट फिल्मों में एक है.
Source:
Bollywoodlife.com
वेलेंटाइन डे पर आप अपने पाटर्नर के साथ ‘वीर जारा’ भी देख सकते हैं. इस फिल्म में शाहरुख के साथ प्रीति जिंटा भी नजर आती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘दिल तो पागल है’ फिल्म में शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित और करिश्मा कपूर लिड रोल निभाया है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘कुछ कुछ होता है’ प्यार और दोस्ती के मतलब को समझाती है. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई थी.
Source:
Bollywoodlife.com
अनुष्का शर्मा और शाहरुख खान की फिल्म ‘जब हैरी मेट सेजल’ भी एक रोमांटिक मूवी है.
Source:
Bollywoodlife.com
‘देवदास’ फिल्म में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी को दिखाया गया है. फिल्म में माधुरी दीक्षित भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
‘चेन्नई एक्सप्रेस’ एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. वेलेंटाइन वीक में आप इसे देख सकते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'तवायफ' बन फैंस को चौंका चुकी हैं ये हसीनाएं, करोड़ों में की कमाई
अगली वेब स्टोरी देखें.