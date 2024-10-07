आइटम गर्ल बनकर शहनाज गिल ने किया राजकुमार राव को घायल
Ankita Kumari
| Oct 07, 2024
राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' एक साथ नजर आने वाले हैं.
दिनों ही अपनी अपकमिंग फिल्म 'विक्की और विद्या का वो वाला वीडियो' के प्रमोशन में बिजी हैं.
फिल्म 'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' 11 अक्टूबर को थिएटर में धमाल मचाने वाला है.
'विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' की रिलीज से एक दिन पहले फिल्म का नया गाना रिलीज किया गया है.
फिल्म का नया गाना का नाम 'सजना वे सजना' है.
इस गाने में शहनाज गिल जोरदार ठुमके लगाती नजर आ रही हैं.
राजकुमार राव के साथ शहनाज गिल की सिजलिंग केमिस्ट्री देखने को मिली रही है.
शहनाज गिल पहली बार किसी फिल्म में आइटम सॉग करती हुई नजर आई हैं.
इस गाने को सुनिधि चौहान ने दिव्या कुमार के साथ मिलकर गाया है.
