क्या विजय की 'GOAT' को पीछे छोड़ शिवकार्तिकेयन की ये यह फिल्म मारेगी बाजी?
| Nov 25, 2024
थलापाती विजय की फिल्म 'GOAT' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया था.
थलापाती विजय की 'GOAT' तमिल इंडस्ट्री की पहली इतनी ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी.
मगर अब लगता है कि शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'अमरन' विजय की 'GOAT' को बॉक्स ऑफिस पर पीछे छोड़ देगी.
फिल्म 'अमरन' हाल ही में थिएटर में रिलीज हुई थी. इस मूवी को ऑडियंस से अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है.
शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'अमरन' मेजर मुकुंद वरदराजन की लाइफ पर बेस्ड है.
शिवकार्तिकेयन की फिल्म 'अमरन' के लिए अब तक ऑनलाइन बुकिंग साइट पर 4.52 मिलियन टिकट बुक हो चुके हैं.
वहीं विजय की फिल्म 'GOAT' के लिए 4.51 मिलियन की टिकट बुक की गई थीं.
शिवकार्तिकेयन की 'अमरन' अब 300 करोड़ के क्लब में शमिल हो गई है. ये उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
हालांकि बॉक्स ऑफिस पर अभी भी ये फिल्म विजय की 'GOAT' से पीछे है मगर हो सकता है 'अमरन' बाजी मारकर आगे निकल जाए.
