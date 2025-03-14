एक्शन से भरपूर हैं ये शानदार बॉलीवुड फिल्में, फुर्सत निकाल कर देख डालें
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Mar 14, 2025
‘शोले’ फिल्म का क्रेज आज भी लोगों के बीच मौजूद है. इस फिल्म के डायलॉग और स्टोरी बहुत शानदार है.
‘डॉन’ फिल्म में अमिताभ बच्चन ने शानदार एक्टिंग की थी. बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपरहिट हुई थी.
‘घायल’ फिल्म में सनी देओल की एक्टिंग जबरदस्त थी. मार काट से भरपूर यह फिल्म बहुत शानदार है.
‘धूम’ फिल्म के 3 सीजन अब तक आ चुके हैं. इस फिल्म में जबदस्त एक्टिंग को दिखाया गया है.
‘बागी’ में टाइगर श्रॉफ की एक्शन सीन बहुत शानदार थे. इसमें उन्होंने कई स्टंट दिखाया है.
‘उरी द सर्जिकल स्ट्राइक’ रियल घटना पर आधारित है. इसे देख आपको भारतीय सेना पर गर्व होगा.
‘वॉर’ फिल्म में रितिक रोशन और टाइगर श्रॉफ साथ नजर आते हैं. इसमें भी जबरदस्त एक्शन दिखाया गया है.
