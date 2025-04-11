ऑरिजनल नहीं बल्कि कॉपी हैं ये ब्लॉकबस्टर फिल्में, रीमेक होकर भी बॉलीवुड में छापे थे नोट
Shreya Pandey
Source:
Bollywoodlife.com
| Apr 11, 2025
sholay
Source:
Bollywoodlife.com
bhool bhulaiya
Source:
Bollywoodlife.com
munna bhai
Source:
Bollywoodlife.com
o my god
Source:
Bollywoodlife.com
4 फिल्म फेयर अवार्ड जितने वाली शाहरुख की ‘बाजीगर’ फिल्म हॉलीवुड फिल्म ‘ए किस बिफोर डाइंग’ से प्रेरित है.
Source:
Bollywoodlife.com
साल 2002 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक ‘राज’ ‘व्हाट लाईज बिनीथ’ पर आधारित है.
Source:
Bollywoodlife.com
hera feri
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: काजोल की बेटी के खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेसेस, पार्टी-फंक्शन के लिए हैं सबसे परफेक्ट
अगली वेब स्टोरी देखें.